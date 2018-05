Weer larven tijgermug gevonden in Gelderse plaats Aalten

De exotische tijgermug duikt sinds de zomer van 2017 op in Gelderland. Nederland wil niet dat de mug zich hier vestigt, omdat het dier ernstige ziektes als knokkelkoorts en het zikavirus kan overbrengen.

De mug kan deze ziektes alleen overbrengen wanneer eerst iemand die de ziekte heeft gestoken is. Aangezien deze ziektes tot nu toe in Nederland nauwelijks voorkomen, is de kans op besmetting klein.

De gevonden larven zaten in een regenton. Mogelijk heeft een tijgermug hier vorige zomer al eitjes gelegd. Aalten roept de inwoners op stilstaand water in de tuin weg te gooien of af te dekken.

Aziatische tijgermuggen liften meestal in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant, mee naar Nederland.

De NVWA heeft muggenvallen geplaatst en blijft de komende tijd mogelijke broedplaatsen controleren.