In 2013 ontdekte Australische buideldieren op rand van uitsterven

De kleinezwartstaartbuidelmuis en de zilverhoofdbuidelmuis worden bedreigd door het verlies van leefgebied, klimaatverandering en een toename aan ziektes.

De buideldieren werden gevonden in de Australische staat Queensland. Volgens onderzoekers komen de dieren alleen in hogergelegen en natte gebieden voor.

Onderzoekers die de noodklok hebben geluid, balen van het afnemende aantal van de twee soorten, omdat er in Australië al zoveel zoogdieren uitsterven. "In 2013 waren we zo blij dat we eens een nieuwe diersoort hadden gevonden, nu blijkt dat die toen al aan het uitsterven was", aldus een van de onderzoekers tegen AFP.

Seksleven

De dieren zijn vooral bekend vanwege hun opvallende manier van voortplanten. Tijdens het twee weken durende voortplantingsseizoen hebben de mannetjes constant seks met verschillende vrouwtjes. Seks met een partner kan wel uren duren.

Door het constant paren maken de mannelijke buideldieren zoveel testosteron aan dat de lichaamsfuncties het na twee weken begeven. De dieren vallen uiteindelijk bijna letterlijk uit elkaar, terwijl ze nog op zoek zijn naar andere partners om mee te paren.

