Bedreigde leguanen vliegen met premier Rutte mee vanuit Caribisch gebied

De vier hagedissen zijn afkomstig van het eiland Sint-Eustatius. Blijdorp had moeite met het vinden van transport voor de dieren. "Via via zijn we terechtgekomen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en toen bleek dat premier Rutte op bezoek zou gaan in Sint-Maarten", zegt Mark de Boer van Blijdorp dinsdag tegen NOS.

Rutte keert terug van een tweedaags bezoek aan de eilanden die vorig jaar werden getroffen door orkaan Irma. Zondag bezocht hij Sint-Eustatius en vervolgens ging hij door naar Saba en Sint-Maarten.

Blijdorp kreeg toestemming om de leguanen te vervoeren met het regeringstoestel. Een medewerker van Blijdorp is meegereisd met het vliegtuig. Bij gebrek aan een bagageruim komen de dieren in de vergaderruimte te staan.

Bedreigd

Blijdorp haalt de Antilliaanse leguanen naar Nederland, omdat de soort in het Caribisch gebied met uitsterven wordt bedreigd. Zo komen leguanen om in het verkeer, verliezen ze leefruimte en worden ze gegeten door mens en dier.

De verwante groene leguaan is echter de grootste bedreiging van de Antilliaanse leguaan. De groene variant is groter en vindt op zoek naar een paringspartner soms ook een Antilliaanse leguaan. Beide soorten kunnen levensvatbare kruisingen voortbrengen. Op die manier kan de Antilliaanse binnen twintig jaar zijn verdwenen, aldus De Boer tegen de NOS.

Blijdorp heeft momenteel al een Antilliaanse leguaan, dus het aantal komt dinsdag op vijf te staan. Met de dierentuinen van Jersey en Wenen wordt dan een fokprogramma gestart.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!