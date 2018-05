'Dramatische afname van insecten in natuurgebieden Nederland'

Natuurmonumenten gaf wetenschappers van de Radboud Universiteit en EIS Kenniscentrum Insecten opdracht om insectentrends in Nederland te onderzoeken.

Twee langlopende studies naar insectenpopulaties in natuurgebieden kwamen in aanmerking voor analyse: Wijster in Drenthe en de Kaaistoep in Noord-Brabant. De afgelopen 22 jaar daalde het aantal loopkevers bij Wijster met 72 procent en in De Kaaistoep nam het aantal nachtvlinders in twintig jaar met 54 procent af.

Nachtvlinders en loopkevers zijn insectengroepen die in totaal elfhonderd soorten bevatten, ongeveer 6 procent van alle in Nederland voorkomende insectensoorten.

'Onheilspellend'

''De resultaten zijn in lijn met het Duitse onderzoek dat eind 2017 verscheen en waaruit bleek dat 76 procent van de insecten in de afgelopen 27 jaar is verdwenen. Het aantal onderzoeken met onheilspellende berichtgeving stapelt zich in hoog tempo op", zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Zo nam het aantal vogels in Frankrijk sinds 2000 met 33 procent af. Veel vogels zijn insecteneters.

In een recent rapport dat Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de afname van insectengroepen mogelijk het gevolg is van het gebruik van fosfaten, stikstof en bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Spoeddebat

Het is tijd voor actie, vindt Natuurmonumenten. ''In geen enkel Europees land is sprake van zo’n intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen als in Nederland. Dat moet anders, we moeten toe naar minder chemie, meer biologie en meer innovatie", vindt Van den Tweel.

GroenLinks heeft naar aanleiding van het onderzoek een spoeddebat met de minister aangevraagd.

