Meer dan veertig schapen omgekomen na aanval van wolf in Duitsland

Bovendien is een nog onbekend aantal schapen verdronken doordat ze in paniek een langsstromende beek in waren gesprongen.

"Het was een afschuwelijk gezicht", reageerde Anette Wohlfarth, directeur van de vereniging van schapenfokkers in Baden-Württemberg, na een bezoek aan de omheinde weide waar de wolf huishield. Onderzoek moet uitwijzen of inderdaad een wolf de dader is. In dat geval kan de eigenaar van de kudde, die pas enkele dagen geleden de stal had verlaten, een schadevergoeding krijgen.

Dat de wolf, een beschermde soort in Duitsland, zich ook in deze deelstaat heeft gevestigd, was al bewezen. Sinds 2015 zijn er vier exemplaren gevonden. Twee waren overreden, een stierf mogelijk een natuurlijk dood en een werd met kogels in het lijf uit een meer gevist.

De aanval vond plaats op de 'Dag van de Wolf'.