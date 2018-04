Langste duik van pinguïns per toeval door onderzoekers geregistreerd

Het verschil met het vorige record is precies 5 minuten, meldt The Guardian donderdag. Voor het onderzoek zijn in 2013 twintig keizerspinguïns voorzien van zenders.

De onderzoekers wilden in eerste instantie informatie verzamelen over pinguïns die zich bezighielden met voorplanting, maar door de fout volgden ze pinguïns die voornamelijk aan het jagen waren in de Rosszee, een diepe baai in de Zuidelijke Oceaan bij Antartica.

De zenders, die ongeveer zes maanden op de pinguïns bleven plakken, registreerden volgens The Guardian 96,000 duiken. Daaruit bleek niet alleen dat keizerspinguïns langer onder water kunnen blijven, maar ook dat ze grotere afstanden kunnen afleggen dan bekend was. De langst gemeten afstand was bijna 9.000 kilometer.

De keizerspinguïn is de grootste pinguïnsoort op aarde. Het dier, dat alleen op Antartica leeft, kan 1,36 meter worden en 46 kilo wegen.