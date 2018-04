Beer Niki (26) uit Ouwehands Dierenpark overleden

De 26 jaar oude Niki liep steeds moeizamer. "Scans lieten zien dat ze versleten knieën en vergaande slijtage aan de lendenwervels had. Helaas was dit niet te genezen en zeer pijnlijk", zegt Ouwehands Dierenpark, dat daarom de beslissing nam het vrouwtje te laten inslapen.

De berin werd geboren in een Duitse dierentuin. Omdat daar geen plek meer voor haar was, wilde de dierentuin de beer met een injectie doden. Dierenbeschermers lieten het echter niet zover komen, waarop Niki naar Rhenen verhuisde.

Het Berenbos in Rhenen is opgezet om bruine beren die vroeger zijn mishandeld of in circussen of theaters moesten optreden, weer een onbezorgd leven te bieden.