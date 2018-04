Elf leeuwen dood aangetroffen in nationaal park Oeganda

De drie leeuwinnen en acht welpen werden dood aangetroffen in de buurt van het toeristische vissersdorp Hamukungu, aldus The Guardian.

"Er is een onderzoek geopend, maar we vermoeden vergiftiging", zei een woordvoerder van de natuurbescherming in Oeganda.

Er zijn vaker leeuwen gedood door vergiftiging in Oeganda. In mei 2010 werden vijf leeuwen in hetzelfde park gedood .En tussen 2006 en 2007 stierven er vijftien leeuwen in het gebied. Landloze herders die hun vee verdedigden zijn hiervoor schuldig bevonden.

De graslanden van het park herbergen meer dan zeshonderd vogelsoorten en ongeveer honderd soorten zoogdieren waaronder buffels, waterbokken, luipaarden, hyena's en olifanten.