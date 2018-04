Nog geen pandababy op komst in Ouwehands Dierenpark

De beren zijn er nog te jong voor, denken de verzorgers.Aangezien een vrouwelijke reuzenpanda maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar is, duurt het nu minstens weer een jaar voor er mogelijk een pandababy op komst is in de Rhenense dierentuin.

Het is wel de bedoeling dat de twee panda's in het dierenpark voor nageslacht zorgen, om zo de beschermde soort in stand te houden.

Als er een jong komt, mag Ouwehands dat vier jaar lang houden. Daarna moet de jonge panda naar de pandaopvang in China waar Wu Wen en Xing Ya ook vandaan komen. De reuzenpanda's zijn donderdag precies een jaar in Nederland en blijven nog tot 2032. Daarna gaan ze ook terug naar China.

Volgens Ouwehands Dierenpark zijn vorig jaar meer dan een miljoen bezoekers naar de reuzenpanda's komen kijken.