Belgische kuststad geeft meeuwen anticonceptie om overlast tegen te gaan

"Het idee op zich is niet nieuw. De techniek wordt al toegepast in Venetië en in Barcelona, weliswaar op duiven. Op meeuwen is het nog niet getest", stelt burgemeester Ivan De Clerck, die vertelde dat drones worden ingezet om nesten op te sporen.

De vogels veroorzaken in de kustplaats veel overlast. Ze gaan tijdens het broedseizoen op zoek naar eten en pikken daarbij bijvoorbeeld vuilniszakken kapot. Ook maken ze lawaai.

Het anticonceptiemiddel zit in eten dat zal worden gestrooid. "We kunnen niet veel langer wachten want het broedseizoen is begonnen", zegt De Clerck.