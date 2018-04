Dierentuin Adelaide laat laatste flamingo van Australië inslapen

Chile de Chileense flamingo was een van de attracties van het dierenpark. Sinds dood van het mannetje Greater was zij de enige nog levende flamingo in Australië.

Dat zij meer dan zestig jaar oud werd is uitzonderlijk. In het wild worden de dieren niet ouder dan twintig tot dertig jaar en in gevangenschap ongeveer vijftig.

