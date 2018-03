'Aantal vlinders sinds 1992 met 40 procent gedaald'

Het gaat nog altijd ''niet best'' met de vlinders in Nederland. Dat constateert de Vlinderstichting in haar jaarverslag. De helft van de 47 soorten waarvan de stichting trends in kaart heeft gebracht, gaat achteruit. Sinds 1992 is het totale aantal vlinders met zo'n 40 procent gedaald, blijkt uit tellingen van de Vlinderstichting.