Tientallen waarnemingen per week van mogelijke wolven in Nederland

Een waarneming betekent niet dat het ook daadwerkelijk om een wolf gaat, maar de toename van meldingen laat wel een trend zien. Samenwerkingsverband Wolven in Nederland houdt al meerdere jaren het aantal meldingen bij en merkt inderdaad dat er nu steeds vaker wolven binnen onze grenzen rondlopen.

Eerder deze maand werden in Limburg enkele schapen doodgebeten. Uit onderzoek blijkt dat de dieren daadwerkelijk door een wolf om het leven zijn gebracht. Dat DNA-onderzoek is nodig omdat veel schapen in Nederland ook door loslopende honden worden gedood. "Het zijn er op jaarbasis honderden", vertelt La Haye. "Soms is het ontzettend lastig om te zien of het dan een wolf of een hond is geweest."

Wolven in Nederland is al enkele jaren bezig om Nederland voor te bereiden op de komst van de wolf. "We wisten dat in Duitsland de populatie aan het groeien was. Dat betekent dat ook roedels wolven zich vestigen aan de grens met Nederland." Wel is de organisatie verrast door de snelheid waarmee dit gegaan is in de afgelopen maanden.

Honger

Het zijn vooral jonge wolven die rondzwerven in Nederland. "Ze zien vervolgens dat het hier druk is, dat er veel wegen zijn. Dan willen ze snel weer terug naar Duitsland", aldus La Haye. "Maarja onderweg krijgen ze natuurlijk wel een beetje honger en dan wordt er soms een schaap gepakt."

De wolven kunnen niet tegengehouden worden. "De populatie in heel Europa is aan het groeien. We zullen gewoon de komende tientallen jaren wolven tegenkomen in Nederland." Wel is het mogelijk om maatregelen te nemen om schade te beperken. "Rasters met stroomdraad of een schrikdraadhekwerk van 1,10 meter om de dieren weg te houden bij een weiland."

Ongevaarlijk

Gevaarlijk voor de mensen zijn de dieren echter niet. Een boswandeling moet gewoon kunnen. "Ik zou het zelfs aanraden om te wandelen in het oosten van het land. Hou je mobieltje bij de hand, maak een foto en spring een gat in de lucht, want je bent echt getuige van een unieke gebeurtenis."

Ook worden de dieren soms bij steden gezien. "Dat komt omdat Nederland dichtbevolkt is. In principe is een wolf gewoon schuw. De wolf zal je mijden en met een grote boog om je heen lopen." Het voeren van een wolf raadt La Haye wel af. "Het blijft een wild dier met scherpe tanden. Doe het niet, dan hoef je ook nergens bang voor te zijn."

