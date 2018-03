Apenheul heeft nieuwe gorillaleider

Dit laat de Apenheul dinsdag weten. In de afgelopen dertien jaar verwekte de huidige gorillaleider Jambo acht gezonde kinderen. Zijn genen zijn goed vertegenwoordigd onder de gorilla's in de dierentuin, daarom is het volgens de Apenheul tijd voor een nieuwe leider. Drie zonen van Jambo verhuizen met hun vader mee. Waarheen is nog niet bekend.

Bao Bao heeft nog niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Ook heeft hij nog niet eerder een gorillagroep geleid. Hij verblijft momenteel nog achter de schermen, maar is inmiddels geïntroduceerd bij de eerste gorillavrouw. De komende tijd zal hij stap voor stap kennismaken met de andere gorillavrouwen.

Internationaal fokprogramma

De introductie van Bao Bao heeft alles te maken met het internationale fokprogramma voor gorilla’s in dierentuinen, waar de Apenheul onderdeel van is. Bao Bao kan een belangrijke rol spelen binnen het fokprogramma. Zijn genen komen nog niet voor onder de gorilla’s in dierentuinen wereldwijd en zijn erg belangrijk om genetisch gezonde groepen gorilla’s in dierentuinen in stand te houden.

Foto: De aap wordt getakeld in het park (bron: Apenheul)