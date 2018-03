Man (79) opgepakt na aanbieden zeldzame kattenkop

Het is onduidelijk hoe de man aan de kop van de lynx was gekomen. Hij beschikte ook over een geweer waarvoor hij geen vergunning had. Het is niet bekend of hij dit wapen heeft gebruikt om de Iberische lynx dood te schieten.

De Iberische lynx kwam tot voor kort alleen nog voor in enkele afgelegen gebieden in zuidelijk Spanje. Uit Portugal leek hij te zijn verdwenen maar daar is hij onlangs weer teruggebracht, aldus de website van het Wereld Natuur Fonds. Het totale aantal dieren werd vorig jaar februari geschat op 475.