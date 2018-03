Senator VS vraagt United Airlines om verklaring dood dieren tijdens vlucht

In een brief schrijft Kennedy woensdag dat van de 24 beesten die vorig jaar dood gingen op een Amerikaanse vlucht, dat in 18 gevallen was op een vlucht van United Airlines. "Ter vergelijking: bij Delta en American Airlines werden maar twee dode dieren gemeld", schrijft Kennedy.

Daarnaast raakten vorig jaar volgens de senator nog eens 13 dieren gewond tijdens een vlucht van United Airlines.

De brief van Kennedy volgt op het bericht van een tien maanden oude pup, die maandag in een hondentas in een afgesloten bagagerek werd opgesloten en daardoor stierf. Dat gebeurde op aandringen van een stewardess van United Airlines.

De stewardess zei later niet te weten dat er een hond in de tas zat.

De luchtvaartmaatschappij bood excuses aan en noemde het een "tragisch ongeluk dat nooit plaats had mogen vinden, omdat huisdieren nooit in het bagagerek gestopt zouden moeten worden".

Verwisseling

Dinsdag ging de luchtvaartmaatschappij ook de mist in door twee honden met elkaar te verwisselen. Het vloog een Duitse herder naar Japan, in plaats van naar Kansas City en in die stad kwam een Deense dog aan, terwijl voor dat dier Japan eigenlijk de bestemming was.

De Duitse herder zou in een apart ruim van Oregon naar Kansas City vliegen, maar toen een moeder en haar twee kinderen hun hond in Kansas City wilden ophalen, kregen ze een Deense dog mee en bleek hun eigen hond naar Japan te zijn gevlogen.

De luchtvaartmaatschappij gaat de Duitse herder naar de juiste bestemming vliegen, maar wanneer die in Kansas City aankomt is nog niet bekend.

