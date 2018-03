Pup van tien maanden overlijdt in bagagerek vliegtuig VS

De betreffende vliegtuigmaatschappij United Continental laat weten de situatie te onderzoeken.

Volgens een ooggetuige op Twitter moest de eigenaresse van Papacito haar hondentas in het afgesloten bagagerek boven de stoelen zetten. De passagier verzette zich hiertegen en hield vol dat haar hond in de tas zat, maar volgde na herhaaldelijk aandringen van de stewardess de instructies op. De stewardess zei later niet te weten dat er een hond in de tas zat.

Toen het vliegtuig in New York aan de grond kwam, was de hond overleden. De eigenaresse was volgens ooggetuigen ontroostbaar.

De bagagerekken zijn niet luchtdicht, maar toch was er te weinig zuurstof voor de hond, melden verschillende media. Volgens de richtlijnen van United Continental mogen honden gewoon mee in de passagierscabine, zolang ze in goedgekeurde tassen worden vervoerd en onder de stoel passen.

Excuses

United Continental heeft excuses aangeboden in een openbare email en noemt de situatie een "tragisch ongeluk dat nooit plaats had mogen vinden, omdat huisdieren nooit in het bagagerek gestopt zouden moeten worden".