Opeens kameeltje geboren in Dierenpark Amersfoort

De dierverzorgers werden tijdens hun ochtendronde verrast met een nieuwkomer, aldus hoofdverzorger Willem Verdonck. "Opeens lag daar een klein kameeltje", vertelt hij.

De verzorgers wisten niet dat Freja in verwachting was. Het jong deed dinsdagochtend een eerste poging om te gaan staan. Ook heeft het dier voor de eerste keer gedronken.

"Zoals het er nu naar uitziet maken moeder en jong het goed", aldus Verdonck. "Het jong heeft wel zo'n dertien maanden in de buik gezeten, dus het staat nog wat onwennig."

Het kameeltje is de jongste telg van de kudde die nu uit vijf kamelen bestaat. Het geslacht is ook nog niet duidelijk. De naam wordt pas gegeven als dat het geval is. De nieuwe telg van Freja is wel al te zien in het kamelenverblijf.