Nederlandse wolf mogelijk doodgereden in België

De dode wolf is gevonden langs de weg, slechts op enkele kilometers afstand van de plekken waar de schapen waren aangetroffen. Het lichaam van het dier wordt opgehaald voor onderzoek.

In het gebied loopt al een paar weken een wolvin rond genaamd Naya, maar die draagt een halsbandzender, is erg schuw, en valt hoogstwaarschijnlijk geen schapen aan. De natuurvereniging gaat er dus vanuit dat er een tweede wolf rondloopt, die bovendien vermoedelijk uit Nederland komt. Het lijkt erop dat deze tweede wolf nu is doodgereden.

In België ontdekte zowel een schapenhouder uit Bree als een collega uit Rotem dit weekend een dood schaap. Er zijn DNA-monsters genomen. Zaterdag kwamen ook meldingen binnen van mensen in het gebied die een wolf hadden gezien. Het is nu wachten op de informatie uit de halsbandzender van Naya om haar uit te sluiten als de doder van de twee schapen.

In Nederlands Limburg waren er de afgelopen dagen meldingen van een wolf in onder meer Lottum, Venlo en Heythuysen.