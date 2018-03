Na 21 jaar weer oranje plooislak in Noordzee

Onlangs is bij Ouddorp, op een duiklocatie bij het Noordzeestrand, een oranje plooislak gezien. Deze soort is in de tweede helft van de vorige eeuw nog regelmatig waargenomen in de Noordzee, bij onder meer Vlissingen, Den Helder en Texel. Maar na 1997 is het beestje nooit meer in ons land gezien en er werd gevreesd dat deze zeenaaktslak was uitgestorven.