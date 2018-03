Twee koningspythons gevonden in woonwijk Amsterdam

Na een melding over 'twee grote slangen' trof de dierenambulance Amsterdam de twee reptielen aan in een woonwijk, meldt de dierenambulance maandag.

Hoe de dieren op straat terecht zijn gekomen is niet bekend. Ook is niet duidelijk in welke wijk ze zijn aangetroffen. "Gelukkig zijn ze op tijd gevonden, want in deze kou lang op straat houden ze niet lang vol", meldt de dienst.

De slangen zijn naar de reptielenopvang in Zwanenburg gebracht. Daar zitten ze warm en krijgen ze alle nodige zorg. Volgens de reptielenopvang was dit hard nodig, omdat ze er op het moment van vinden niet goed aan toe waren.

Koningspythons zijn niet giftig en worden vaak als huisdieren gehouden.