Filmvoorstellingen Eindhoven afgelast vanwege vleermuis

De vleermuis vloog de bioscoop via de hoofdingang binnen en belandde in een van de zalen. Het dier zat zo hoog, dat medewerkers van de dierenambulance het niet konden vinden.

Het is nu een kwestie van afwachten, zei dierenambulance-medewerker Mike van der Veer tegen Omroep Brabant. "Binnen zijn geen insecten en er is ook niet voldoende vocht. Het is een kwestie van tijd dat de vleermuis zich laat vallen en dan kunnen we hem vangen. Het is een heel zielig verhaal."

Het is nog niet duidelijk of de aanwezigheid van de vleermuis ook gevolgen heeft voor de vertoningen op maandag.