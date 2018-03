Staatsbosbeheer blijft grazers Oostvaarders bijvoeren

Uit controle bleek dat edelherten, konikpaarden en Heckrunderen op vijf locaties gebruik hebben gemaakt van het extra hooi.

Een dierenarts heeft met de boswachters een ronde gemaakt. Er is besloten twee voerlocaties, die niet zijn gebruikt, te verplaatsen. Ook zaterdag wordt er weer extra hooi gebracht en vanaf dan om de dag ongeveer 7000 kilo.

Medische reden

Dat Staatsbosbeheer blijft bijvoeren heeft een medische reden. De dieren komen door het extra hooi vervroegd "in de voorjaarsstand" en ook de spijsvertering past zich daarop aan. Daardoor is het onverstandig weer met dat bijvoeren te stoppen.

De organisatie vraagt iedereen nadrukkelijk te stoppen met het bijvoeren vanaf de buitenranden van het gebied.

Staatsbosbeheer is uiteindelijk begonnen met bijvoeren na veel maatschappelijke onrust over hongerende en uitgemergelde dieren op het terrein. Een medewerker werd zelfs bedreigd via Facebook.

Dierenbescherming

Staatsbosbeheer schiet dieren die de winter niet kunnen overleven wegens ondervoeding af om lijden te voorkomen. De Dierenbescherming wil met eigen ogen zien of hoefdieren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten voordat sprake was van onnodig lijden. Volgende week vrijdag voeren ze een controle uit.

De Dierenbescherming wil dit doen omdat er de afgelopen tijd veel meldingen zijn binnengekomen dat dieren ondervoed waren en aan het lijden waren. Het afschieten staat niet ter discussie.

Echte natuur

Critici stellen onder meer dat in de Oostvaardersplassen geen sprake is van echte natuur. De dieren kunnen bijvoorbeeld niet naar gebieden trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Bijvoeren gebeurde al eerder. In 2010 besloot de Tweede Kamer dat de herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen extra voer moesten krijgen.

