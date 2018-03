Flevoland laat wilde dieren natuurgebied na ophef toch bijvoeren

"Belangrijke reden voor de provincie is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen en de zorg om de openbare orde", aldus de provincie in een persbericht donderdag.

Daarmee laat de provincie de ''maatschappelijke bezorgdheid'' over het dierenwelzijn in het natuurgebied tijdelijk zwaarder wegen dan het advies van de eigen deskundigen. Het gaat om herten, konikpaarden en Heckrunderen.

De provincie gaat Staatsbosbeheer verzoeken het bijvoeren uit te voeren.





Zorgen

Op sociale media uitten veel mensen hun zorgen over ondervoede dieren tijdens de kou in het natuurgebied. Veel particulieren voerden daarom zelf de dieren, ondanks het feit dat dit verboden is. Daarnaast worden volgens de provincie "veelvuldig boswachters bedreigd".

Staatsbosbeheer liet eerder weten het bijvoeren een slecht plan te vinden. "Voeren van de konikpaarden, edelherten en Heckrunderen is zinloos, bijvoorbeeld omdat de sterke dieren als eerste bij het eten zijn en de zwakkere exemplaren niets weten te bemachtigen."

Het is nu belangrijk dat in ieder geval niet het verkeerde hooi wordt neergelegd. ''De magen van de grote grazers kunnen alleen schraal hooi aan", aldus een woordvoerder.

Het bijvoeren is tijdelijk en mag alleen gedaan worden door Staatsbosbeheer, benadrukt Flevoland. "Met deze maatregelen wil de provincie de oproep doen aan iedereen om niet meer zelf met voer naar de Oostvaardersplassen te gaan."

Echte natuur

Critici stellen onder meer dat in de Oostvaardersplassen geen sprake is van echte natuur. De dieren kunnen bijvoorbeeld niet naar gebieden trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Bijvoeren gebeurde al eerder. In 2010 besloot de Tweede Kamer dat de herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen extra voer moesten krijgen.

