Veel meldingen bij noodnummer over dieren Oostvaardersplassen

De politie zegt echter niets te kunnen doen. "Neem contact op met Staatsbosbeheer", luidt het advies. Hoeveel meldingen precies zijn binnengekomen, en wie de melders zijn, heeft de politie niet direct paraat.

In het natuurgebied in de Flevopolder sterven in de winter veel dieren. Vooral de duidelijk zichtbare sterfte onder de 'grote grazers' in het gebied leidt al jaren tot discussie en ophef. Staatsbosbeheer meldt honderden vragen en klachten binnen te hebben gekregen over de Oostvaardersplassen.

Staatsbosbeheer stelt dat bijvoeren tot ''een vicieuze cirkel'' leidt. ''Door bij te voeren houd je meer dieren in leven, dus komen er het volgende jaar meer jongen, die op hun beurt weer moeten worden bijgevoerd.'' Om nodeloos lijden te voorkomen, schieten beheerders grazers af waarvan duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven.

Boetes

Actievoerders hebben afgesproken zondag een demonstratie te houden en daarbij dieren op de plassen te voeren. De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer kondigden dinsdagavond aan dat bijvoeren van de 'grote grazers' in het gebied met boetes bestraft zal gaan worden.

De eerste boete voor voeren is woensdag uitgeschreven, zo meldt Omroep Flevoland, aan actievoerster Kristel Bonke. Zij werd tegengehouden toen zij een paard aan het voeren was. Ze is al twee dagen bezig met bijvoeren en zegt de boete aan te gaan vechten.

Eten via omwegen

Boswachter Tim Hogenbosch uit Utrecht stelt in algemene zin dat de Nederlandse natuur zichzelf wel kan redden gedurende de Siberische kou. Volgens hem zijn er genoeg manieren waarop dieren kunnen overleven, al zal dat niet altijd even makkelijk zijn.

De vorst brengt vooral moeilijkheden voor dieren die lastiger aan eten kunnen komen, maar volgens Hogenbosch redt de natuur zichzelf wel. Door het ijs is het bijvoorbeeld een probleem voor dieren om water te kunnen drinken, maar hier zijn verschillende 'omwegen' voor.

Als voorbeeld noemt hij reeën die zelf gaten in het ijs slaan om water te kunnen drinken, al zal dit naar mate de kou aanhoudt niet makkelijk zijn.

IJsvogels

Ook noemt Hogenbosch de ijsvogel. "Die doet zijn naam geen eer aan momenteel", legt de Utrechtse boswachter uit. "Die houdt namelijk helemaal niet van ijs en kou", vertelt hij. "Want deze vogels kunnen nu maar moeilijk aan eten komen."

Maar dat betekent niet dat de kou echt problematisch is voor dieren: “Andere vogels hebben meer opties om aan eten te komen. Het is de natuur, die is sterk en weerbaar genoeg”

Wakken slaan

Elders in Nederland, in gebieden waar otters leven, hebben boswachters wel besloten de natuur een handje te helpen. Otters zijn afhankelijk van vis, maar kunnen daar niet bij door de ijsvorming. Het risico bestaat dat de beesten hun leefgebieden verlaten om toch eten te kunnen vinden, en daarbij zich op gevaarlijke plekken als snelwegen begeven.

Daarom neemt een aantal boswachters het heft in eigen handen. Zij slaan wakken in het ijs zodat de otters toch aan hun eten kunnen komen. Zo blijven ze veilig in hun eigen leefomgeving.