François-langoer geboren in Diergaarde Blijdorp

Het geslacht van de jonge François-langoer is nog niet bekend. De aap heeft momenteel een knaloranje vacht, maar deze verkleurt langzaam. Het dier zal net als oudere soortgenoten een zwarte vacht krijgen.

De met uitsterven bedreigde diersoort is in Nederland alleen te vinden in Diergaarde Blijdorp. De François-langoeren in Rotterdam maken deel uit van een Europees fokprogramma.

In 1997 kwam de allereerste François-langoer in een Europese dierentuin ter wereld. Het in Blijdorp geboren vrouwtje is nu bevallen van een kleintje.