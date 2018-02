Wasbeerhond gefotografeerd bij Hijkerveld in Drenthe

Dat meldt boswachter Bertil Zoer bij RTV Drenthe. "We zien deze dieren bijna nooit, dus dat is vrij bijzonder."

Het dier is gefotografeerd tijdens een proef waarbij wordt gekeken wat de invloed is van licht op dieren. Zoer zegt tegen RTV Drenthe dat de kans groot is dat dit dier alleen is. "Het trekt waarschijnlijk verder."

Wasbeerhonden komen oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar zijn uitgezet in Rusland en het noorden van Zweden en Finland. De dieren blijven hun hele leven bij dezelfde partner. Hoewel ze erg lijken op wasberen, zijn ze niet verwant aan de dieren. Ze behoren tot de familie van de hond.

Daarnaast wordt het dier vooral in Groot-Brittannië als huisdier gehouden. De dieren zijn niet geschikt om als huisdier te worden gehouden en vluchten vaak, waardoor ze nu ook in het wild voorkomen in Groot-Brittannië.

Zoer denkt dat het geen probleem is als het dier zich in Nederland zou vestigen. "Een aantal jaar geleden hadden we hier nog een nestje, maar dat is nu weg." In Zweden en Finland vormt het dier een "ecologische bedreiging", meldt de BBC.