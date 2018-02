Pandaverblijf Ouwehands uitgeroepen tot beste ter wereld

De bekroning werd donderdag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Giant Panda Global Awards in Berlijn.

Dierenliefhebbers konden een maand lang hun stem uitbrengen. Ruim 300.000 mensen deden mee; Ouwehands kreeg een ruime meerderheid van de stemmen.

Op de tweede en derde plek eindigden ZooParc de Beauval in Frankrijk en Zoo Berlijn. In totaal waren er tien pandaverblijven genomineerd voor de onderscheiding.

Houten brug

Het pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark kreeg het afgelopen jaar veel aandacht door de komst van twee Chinese reuzenpanda’s, Xing Ya en Wu Wen.

Het verblijf Pandasia is in traditioneel Chinese stijl gebouwd. Het project bestaat uit twee schitterende Chinese gebouwen, die door een houten brug met elkaar zijn verbonden. De grootte van het gehele gebied is circa 9.000 vierkante meter.

Chinese tempel

In Pandasia is een apart binnen- en buitenverblijf voor het mannetje én voor het vrouwtje, meerdere nachtverblijven, een kraamkamer en een koelcel voor bamboeopslag gerealiseerd.

De dak- en gevelconstructies zijn in China op traditionele wijze gemaakt en hebben een passende authentieke kleurstelling gekregen. De vorm, constructie, verhoudingen, materiaal, symboliek en kleur van de gebouwen zijn afgeleid van een Chinese tempel.