Dolfinarium Harderwijk wil gaan fokken met bruinvissen

Dat staat in een toelichting op de ontheffing die de provincie Gelderland heeft verleend voor het houden van bruinvissen in Harderwijk.

Het Dolfinarium heeft nu een in het park geboren jonge bruinvis. Twee andere bruinvissen zijn opgevangen bij SOS Dolfijn, nadat ze waren aangespoeld. De dieren kunnen in het wild niet meer overleven. Er is geen andere oplossing dan de beide zoogdieren op te nemen in het Dolfinarium. De overige vier dieren zouden uit andere parken moeten overkomen.

De plannen van het Dolfinarium zijn opmerkelijk, omdat het park in financiële problemen zit door aanhoudende protesten van dierenactivisten. Volgens directeur Bert van de Hoef beïnvloedt de negatieve publiciteit de publieke opinie, waardoor ook het aantal sponsors afneemt.

Circuskunstjes

Organisaties als AnimalsToday en Bite Back willen dat het Dolfinarium sluit omdat de dieren er te weinig ruimte zouden hebben en bovendien niet bedoeld zijn voor ''circuskunstjes tijdens shows''. De actievoerders protesteren regelmatig bij de toegangspoort van het park en willen dat dit jaar nog vaker gaan doen, zeggen ze.

Volgens het Dolfinarium is er voldoende ruimte in het park voor zeven bruinvissen. De Gelderse fractie van de Partij voor de Dieren wil dinsdag weten of er ook ruimte is voor de beoogde nakomelingen van de zeezoogdieren. Ook vraagt de partij zich af of die jonge dieren wel teruggezet kunnen worden in zee.