United Airlines laat vrouw met pauw voor emotionele steun niet aan boord

De vrouw, die van New Jersey naar Los Angeles wilde vliegen, had een extra stoel gekocht voor haar opvallende reisgenoot, zo meldt BBC.

Toch weigerde de luchtvaartmaatschappij het dier de toegang tot het vliegtuig. De afmetingen en het gewicht zouden niet in overeenstemming zijn met de regels voor het meenemen van dieren, zo stelde United Airlines.

Luchtvaartmaatschappijen krijgen de afgelopen jaren steeds vaker het verzoek van reizigers om dieren mee aan boord te mogen nemen die een therapeutische werking zouden hebben.

Geluksvarken

Regelmatig leidt dit tot confrontaties als de dieren uiteindelijk niet aan boord mogen.

US Airways haalde in 2014 de media toen een vrouw met haar geluksvarken Hobie een toestel moest verlaten. Het dier was wel toegelaten, maar de crew besloot het varken toch weg te sturen nadat hij voor het opstijgen al was gaan krijsen en poepen in het vliegtuig.