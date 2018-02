Hongkong verbiedt per 2021 verkoop van ivoor

De wetgevende raad van Hongkong stemde woensdag met een overweldigende meerderheid voor het verbod op de "wrede handel", meldt de krant South China Morning Post. De handel wordt de komende drie jaar gefaseerd afgebouwd.

Hongkong volgt hiermee China, waar vorige maand de handel aan banden gelegd werd. De handel in nieuw, "rauw" ivoor is in Hongkong al verboden. Maar de huidige wetgeving staat de handel in ivoor dat voor 1990 is verwerkt toe. Volgens critici gebruikten handelaren deze voorwaarde om nieuw ivoor "wit te wassen".

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) reageerde opgetogen op het besluit.

Echte doorbraak

"Hongkong is de grootste ivoormarkt en doorvoerhaven van de wereld. De autoriteiten laten hiermee zien dat het ze menens is met het indammen van het illegaal doden van olifanten voor hun slagtanden", zei Cheryl Lo van de Hongkongse tak van de natuurorganisatie.

Lo stelde in een verklaring dat jarenlang is gelobbyd voor een verbod. "En dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Er zijn veel belangen en de speciale administratieve regio van China is een belangrijke doorvoerhaven mede vanwege de lage straffen." Ze noemde het ivoorverbod "echt een doorbraak".