Ontsnapte koe Hermien dankzij crowdfundactie gered van de slacht

Dankzij een door de Partij voor de Dieren (PvdD) opgezette crowdfundactie, is in een dag al genoeg geld opgehaald om het dier te redden. Dit meldt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand vrijdag aan NU.nl.

"De boer vraagt niet de hoofdprijs voor het dier", aldus Ouwehand. "Hierdoor hebben we nu al voldoende geld om haar vrij te kopen."

Hermien ontsnapte zes weken geleden van de slacht en leeft sindsdien in de bossen van Lettele (gemeente Deventer). Tot dusver mislukken alle pogingen haar te vangen. "We geven de koe nu een paar dagen rust voordat we een nieuwe vangpoging doen. Hierbij kunnen we eventueel nog gebruikmaken van een verdoving", vertelt de politica.

Donderdag kreeg het dier landelijke media-aandacht, wat ervoor heeft gezorgd dat sommige mensen hebben geroepen zelf vangpogingen te willen ondernemen. Dit raadt Ouwehand af, omdat Hermien namelijk in paniek kan raken.

Rusthuis

Het uiteindelijke doel van de crowdfundingsactie is het dier plaatsen in rusthuis De Leemweg in Friesland. Hier kan de nog jonge Hermien, die nog zo'n vijftien jaar te leven heeft, de rest van haar tijd doorbrengen. "Dit kost echter zo'n 150 euro per maand. We zijn nu ongeveer op driekwart van het benodigde bedrag", zegt Ouwehand.

Het koeienrusthuis meldt aan NU.nl dat Hermien, zodra het bedrag is opgehaald, prima kan worden opgenomen in de stabiele kudde. "Er lopen hier zo'n 45 koeien rond", zegt een medewerker van De Leemweg.

In de winterperiode staan de dieren op stal, maar zodra het weer warmer wordt zou Hermien buiten in de weides kunnen grazen.