Reuzenpandababy geboren in dierentuin Maleisië

De panda's Liang Liang en Xing Xing arriveerden in 2014 in Maleisië, als onderdeel van het Chinese pandaplan om deze dieren uit te lenen aan bevriende landen.

Die landen kunnen dan helpen met het fokken, verzorgen en beschermen van de diersoort.

Het is nog niet bekend of de baby een jongen of een meisje is, want moeder Liang Liang weigert de kleine reuzenpanda uit haar armen te laten plukken. ''We moeten de moeder met de hand voederen want ze gebruikt beide poten om de baby stevig vast te houden", zegt de directeur van het park.