Woede om aan paal vastgenagelde koala in Australië

De koala leefde mogelijk nog toen het dier ''op wrede wijze werd vastgemaakt'' aan de paal, liet Koala Rescue Queensland weten.

De organisatie verspreidde op Facebook een foto van het diertje, dat op het oog een takje met bladeren lijkt vast te houden. Op sociale media werd met afschuw en woede gereageerd.

Inmiddels buigt de politie zich over de zaak. Een politiefunctionaris uit Kenilworth zei dat een onderzoek is gestart. Dierenbeschermingsorganisatie RSPCA laat een autopsie uitvoeren om de doodsoorzaak vast te stellen van het dier, dat naar verluidt met bouwschroeven was vastgemaakt.

Verontrustend

''Dit is erg verontrustend'', zei een RSPCA-woordvoerder. ''Of de koala dood was of niet; ik kan niet begrijpen hoe iemand kan denken dat dit grappig is.''

Wie zich in Queensland schuldig maakt aan dierenmishandeling, kan een celstraf van zeven jaar of een hoge boete krijgen.