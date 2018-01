Panter eet pasgeboren jong op in dierentuin in Arnhem

De Sri Lanka-panter kreeg haar eerste nest op nieuwjaarsdag. Op 4 januari overleed echter al de eerste welp, omdat de moeder het jong niet verzorgde en alleen aandacht aan de andere welp besteedde.

Tot de dood van het eerste pantertje waren moeder en kinderen via een webcam in het hok te volgen. Daarna zette de dierentuin die camera uit voor publiek. Verzorgers konden nog wel zien wat er in het kraamhok gebeurde.

De dierentuin vindt het ''erg naar wat er is gebeurd.'' Positief is volgens een woordvoerder dat nu is gebleken dat de vrouwtjespanter voor nageslacht kan zorgen. Dat is belangrijk, omdat de Arnhemse panter de laatste uit haar bloedlijn is. Een eerste worp bij katachtigen is altijd spannend volgens de dierentuin.