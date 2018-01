Populatie Australische zeeschildpadden dreigt volledig vrouwelijk te worden

Volgens wetenschappers vormt de klimaatverandering een ernstige bedreiging voor de dieren, waarvan de sekse bepaald wordt door de temperatuur die het ei ondervindt.

De meeste groene zeeschildpadden in het Great Barrier Reef zijn nu vrouwelijk. Uit de warmere nesten is 99 procent vrouwelijk, terwijl uit de koelere nesten 69 procent vrouwtje is, meldden de onderzoekers in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. ''De complete 'vervrouwelijking' van de populatie kan in de nabije toekomst gebeuren.''