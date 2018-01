Vossenjacht blijft verboden in Verenigd Koninkrijk

May had in de aanloop naar de verkiezingen vorig jaar beloofd dat het parlement over een intrekking van het verbod zou stemmen, maar dat gaat niet door. Ze leed bij de stembusgang een pijnlijke nederlaag. ''Een duidelijke boodschap'', zei de premier in het vraaggesprek.

Oud-premier Tony Blair verbood de jacht op vossen in 2004. David Cameron had als premier ook geschermd met het toelaten van de jacht, maar daar kwam het nooit van.

May nam het tegen de BBC ook op voor de Amerikaanse president Donald Trump. ,,Als ik contact heb met president Trump, zie ik iemand die wil zorgen dat hij beslissingen neemt die in het belang van de Verenigde Staten zijn'', zei ze.

Veelbesproken boek

De Britse premier reageerde daarmee op het veelbesproken en -verkochte boek Fire and Fury van Michael Wolff. Daarin staat dat Trump niet geschikt is om president te zijn. Trump zelf reageerde zaterdag door zichzelf een ,,zeer stabiel genie'' te noemen.

Een bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk gaat gewoon door, zei May. Ze gaf echter geen details. Over het bezoek is veel te doen. Onder andere de burgemeester van Londen is fel tegen de komst van Trump.