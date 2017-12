Dierenpolitie treft 28 verwaarloosde honden in bus Noord-Holland

Dat meldt de politie donderdag. De honden zijn naar een tijdelijk opvangadres gebracht, waar zij door een dierenarts zijn behandeld. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het met de honden "oké". "Maar sommigen zijn echt sterk vermagerd."

Tegen de 43-jarige eigenaresse is een proces-verbaal opgemaakt. Het is niet bekend waarom zij de honden opsloot in de bus.

De politie kreeg meerdere meldingen over de honden, en was al enige tijd op zoek naar de bus.

De honden zijn in Noord-Holland-Noord gevonden. De politie wil in verband met de identiteit van de eigenaresse niet vertellen in welke plaats.