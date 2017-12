Dierentuin Londen weer open na brand

Een 9-jarig aardvarken, genaamd Misha, is in het vuur omgekomen. Vier meerkatten worden vermist. De dierentuin gaat er vanuit dat zij ook zijn omgekomen. Andere dieren zijn niet gewond geraakt. De dierentuin telt ruim 20.000 dieren.

Acht medewerkers van de dierentuin raakten lichtgewond, van wie er zes rook hadden ingeademd. Een van de medewerkers werd naar een ziekenhuis gebracht, aldus de zender Sky News.

Bezoekerszone

De brand brak in de vroege ochtend uit in een zone waar bezoekers dieren mogen voeren. De vlammen sloegen over naar een cadeaushop en een café.

De brandweer zette circa zeventig mensen in om het vuur te blussen. Omstreeks 09.00 uur was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.