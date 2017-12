'Luidruchtig parende vissen veroorzaken doofheid bij zeezoogdieren'

De 'Golf-corvina' maakt een paringsgeluid dat lijkt op een luid machinegeweer, zo stellen Amerikaanse onderzoekers. Eens per jaar komen honderdduizenden van deze vissen bij elkaar om te paren.

"Het geluid dat ze produceren lijkt op een luid publiek in een stadion of een zeer luide bijenkorf", zegt onderzoeker Timothy Rowell van de universiteit van San Diego. Het geluid kan volgens hem tot tijdelijke doofheid leiden bij zoogdieren, die het voorzien hebben op de corvina’s. Zelfs permanente doofheid zou mogelijk zijn.

Het geluid heeft een frequentie die het gehoor van zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen kan beschadigen. Daarom waren de onderzoekers verrast om die dieren wel in de buurt te zien van de paringsbijeenkomst.

"De gebeurtenissen horen bij de luidste natuurverschijnselen op aarde", zegt onderzoeker Timothy Rowell van de universiteit van San Diego tegen The Guardian. "Het is het luidste geluid ooit gemeten onder vissoorten."

Overbevissing

De wetenschappers gebruikten speciale opnameapparatuur geschikt voor onder water om de corvina’s te beluisteren.

Iedere lente komen alle volwassen Corvina's bij elkaar in de Colorado River Delta in Mexico om te paren. Het geluid dat de vissen dan produceren, is boven water en in vissersboten te horen. Het is een rendabele tijd voor vissers, want in enkele minuten kunnen zij tonnen aan corvina binnenhalen.

Overbevissing wordt gezien als een belangrijke reden waarom de vissoort het moeilijk heeft. De Golf-corvina staat op de lijst met bedreigde diersoorten.

Het meeluisteren met het massale paren helpt onderzoekers de populatie in kaart te brengen. De vissen zijn namelijk moeilijk te zien in het donkere water van de Golf van Californië.

