In 2016 meer dan honderd nieuwe dieren en planten ontdekt in Mekong-regio

De organisatie maakt in het rapport gewag van de ontdekking van drie nieuwe zoogdiersoorten, elf reptielen, elf amfibieën, twee vissensoorten en 88 plantensoorten in de Mekong, een gebied met een enorme soortenrijkdom. Jaarlijks worden hier veel nieuwe (dier)soorten gevonden.

Dat gebeurde ook in 2016. Als een van de hoogtepunten wordt de observatie van een Vietnamese krokodilstaarthagedis genoemd. Het gaat om Shinisaurus crocodilurus vietnamensis, die is gevonden in het zuiden van China en het noorden van Vietnam. Volgens onderzoekers leven er vermoedelijk nauwelijks tweehonderd exemplaren in het wild, en wordt de soort dan ook direct ernstig bedreigd.

Mollen en kikkers

Tot de drie nieuw ontdekte zoogdiersoorten behoren ook twee mollen: Euroscaptor orlovi en Euroscaptor kuznetsovi. Daarnaast werden er vijf nieuwe kikkers benoemd, die allemaal leven in het noorden van Vietnam. In totaal werden in dat land 65 van de 115 nieuwe species ontdekt. Ook in Thailand (33), Laos (15), Cambodja (7) en Myanmar (5) werden dieren benoemd.

De nieuwe moerasschildpad Malayemsys isan werd volgens het WNF niet in het wild ontdekt, maar op een markt in Thailand. Daar vertelde een koopman dat hij het reptiel ergens in de Mekong had gevangen.

Met de nieuwe ontdekkingen zijn sinds 1997 in de Mekong nu ruim 2500 nieuwe soorten beschreven, gemiddeld meer dan twee soorten per week.