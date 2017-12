Neushoornhoorns ter waarde van 500.000 euro op Schiphol onderschept

Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

De verdachte, een 30-jarige Chinese man die vanuit Zuid-Afrika op weg was naar Shanghai, is aangehouden. Hij is dinsdag voorgeleid en wordt twee weken langer vastgehouden.

Het overgrote deel van de stroperij op neushoorns vindt plaats in Zuid-Afrika, waar bijna 80 procent van de overgebleven Afrikaanse neushoorns leeft. Volgens cijfers van het Wereldnatuurfonds (WNF) doodden stropers in 2016, 1.054 neushoorns in het land om hun hoorn.

De smokkelaars bedienen voornamelijk markten in China en Vietnam, waar aan de hoorn genezende krachten worden toegedicht.