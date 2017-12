Makaken kiezen soms voor leven als kluizenaar

Deze apen vlooien vrijwel nooit soortgenoten en laten zichzelf ook nooit vlooien door anderen. Door niet deel te nemen aan deze sociale activiteit plaatsen de dieren zich buiten de groep, zo concludeeerden Britse onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door gegevens te bestuderen over ruim 400 makaken die aan de oostkust van het eiland Puerto Rico leven. Het vlooigedrag van deze dieren wordt in beeld gebracht met camera's. Uit een analyse blijkt dat er binnen de groep enkele tientallen makaken als kluizenaars leven. De dieren lijken daar zelf voor te kiezen.

Volgens hoofdonderzoeker Lauren Brent van de Universiteit van Exeter is de ontdekking belangrijk, ook voor mensen.

"Het is belangrijk dat we sociale isolatie beter leren begrijpen", verklaart ze op nieuwssite Phys.org. "We willen uitzoeken waarom sommige dieren de neiging hebben om voor isolatie te kiezen. Het bestuderen van makaken kan ons inzichten bieden in de oorzaken van vergelijkbaar menselijk gedrag."

Brent is daarom van plan om de 'kluizenaarsapen' nauwkeurig te gaan bestuderen om te achterhalen waarom de dieren geïsoleerd leven.

Sigaretten

Sociale isolatie is volgens Brent één van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd bij mensen. "Isolatie is op dit moment een epidemie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het net zo slecht is als het roken van vijftien sigaretten per dag."

De wetenschappers vermoeden echter dat sociale isolatie ook evolutionaire voordelen heeft, anders zou de eigenschap niet meer voorkomen. Dieren of mensen die het gezelschap van anderen mijden lopen mogelijk minder snel ziektes op en komen minder vaak om het leven door geweld.