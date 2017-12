Wasbeer plant zich weer voort in Nederland

De laatste keer dat een wasbeer met jongen in Nederland werd gevonden was in 1987.

De wasbeer leeft in West-Europa voornamelijk in Duitsland. Mondjesmaat steken wel eens individuele dieren de grens over, voornamelijk langs de Duitse grens. Volgens de Zoogdierenvereniging werden de afgelopen jaren in Nederland alleen meldingen gedaan van dieren die alleen werden gezien.

De Zoogdiervereniging zegt dat in Duitsland een miljoen exemplaren in het wild leven en dat dit aantal elk jaar toeneemt. De dieren werden in de jaren dertig in het wild uitgezet in Duitsland. In de Tweede Wereldoorlog ontsnapten veel dieren uit gebombardeerde fokkerijen. Die overleefden in het wild.

De vereniging meldt dat het niet per se positief is dat de wasbeer zich in Nederland vestigt. Het dier wordt gezien als een exoot die ziektes met zich mee kan brengen.