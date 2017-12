Potvis die aanspoelde op strand Zeeland was ondervoed

Dat stellen onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research, die sectie op het karkas hebben verricht.

"Uit de spekdiktes en de staat waarin de spieren verkeerden kunnen we afleiden dat het dier ondervoed was", stelt coördinator van het onderzoek Lonneke IJsseldijk. De potvis (Physeter macrocephalus) had zijn laatste flinke maaltijd waarschijnlijk ergens tussen Noorwegen en IJsland genuttigd.

Vlak nadat de walvisachtige op het strand van Domburg was aangespoeld, werden op de huid van het dier meerdere bloedende wonden aangetroffen. Het bloed wees erop dat het dier nog in leven was toen de huid beschadigd raakte, en dus levend aanspoelde.

Ziekten

Het onderzoek naar de potvis is nog niet volledig afgerond. Men hoopt er aan de hand van extra testen achter te komen of het dier ziekten onder de leden had die de verzwakking verklaren.

Dinsdagmiddag werd opnieuw een dode walvis aangetroffen in Zeeland. Een dwergvinvis van zeven meter lag in het water bij Neeltje Jans. Het onderzoek naar dit exemplaar is nog niet afgerond.

Het is niet duidelijk hoe de dieren in de Noordzee, waar ze normaliter niet leven, terecht kwamen. Normaal gesproken trekken de dieren westelijk langs de Britse eilanden, maar als ze per ongeluk via de oostelijke kant in de steeds ondieper wordende Noordzee zwemmen komen ze hier vaak niet meer uit.