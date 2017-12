Toch onderzoek naar dode walvis bij Neeltje Jans

De universiteit wil toch onderzoek doen omdat het om een dwergvinvis blijkt te gaan, meldt Lonneke IJsseldijk, die zich namens Universiteit Utrecht bezig houdt met de secties. Ook blijkt dat het beest zeven meter is, in plaats van dertien.

De walvis is donderdagochtend uit het water gehaald. Het dier zou eerst naar een vernietigingsbedrijf worden gebracht, omdat het in verre staat van ontbinding is.

De doodsoorzaak van de dwergvinvis is onbekend. De universiteit werkt in het onderzoek samen met Wageningen Marine Research.

Het dier werd dinsdag half onder water gevonden. Het is de tweede walvis die in korte tijd is aangetroffen in Zeeland. Vrijdag 1 december spoelde er een potvis aan op het strand van Domburg.