Leeuw bijt andere leeuw dood voor ogen van publiek in Burgers' Zoo

Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan en werd de leeuwin even later dood gevonden, zo meldt Omroep Gelderland.

Het incident gebeurde in een hoek waar geen camera's hangen, dus de dierentuin weet niet precies wat er is gebeurd en moet het voor nu doen met de bezoekers die het hebben gezien. Volgens de dierentuin gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Een gevecht met dodelijke afloop bij leeuwen komt niet vaak voor. In dit geval liepen ze achter elkaar aan en is een gevecht ontstaan waarbij het tienjarige vrouwtje de meeste klappen kreeg. Het mannetje is iets jonger. Ze zijn geen familie van elkaar.

Een woordvoerder zegt tegen de omroep dat leeuwen vaker met elkaar vechten. "Als er nieuwe groepen bij elkaar worden gezet, wordt er gevochten", zegt ze. "Het duurt een aantal jaar voordat ze aan elkaar gewend zijn."

Rang

Het vrouwtje kwam een paar jaar geleden uit een andere dierentuin en was de laagste in rang. Het mannetje is geboren in de dierentuin.

Bezoekers die het zagen gebeuren, werden in de dierentuin opgevangen. Het leeuwenverblijf, een soort grot, bood onderdak aan vier dieren, waaronder het doodgebeten vrouwtje.