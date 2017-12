'Aangespoelde witsnuitdolfijn Wijk aan Zee dood na hersenontsteking'

Het dier had ook een longontsteking, maar "die was niet heel erg", aldus onderzoekster Lonneke IJsseldijk die de afgelopen dagen sectie heeft uitgevoerd op het kadaver.

De dolfijn, een "dik, volwassen mannetje van 280 kilo", is naar alle waarschijnlijkheid levend aangespoeld. Het zand dat is aangetroffen in zijn maag en slokdarm ondersteunt deze hypothese.

"Hij had recent gegeten, gezien de resten van wijting die in de maag zijn aangetroffen. Veel zaken zijn echter niet met het blote oog te zien, dus de doodsoorzaak die we nu noemen is een indicatie."

Donderdag wordt verder onderzoek uitgevoerd naar de witsnuitdolfijn, laat IJsseldijk weten.

Zeldzaam

Het dier, dat bijna drie meter lang is, werd vrijdag gevonden door een wandelaar. Voor zover bekend is het vijf jaar geleden dat voor het laatst een witsnuitdolfijn aanspoelde op een Nederlands strand.

Hoewel de dolfijnsoort veel voorkomt in de Noordzee, strandt er er maar zelden een exemplaar op een Nederlands strand, stelde een woordvoerder van SOS Dolfijn eerder. "Witsnuiten komen doorgaans in veel diepere, noordelijker wateren voor."