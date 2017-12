Zeldzaam Canadees rendier bedreigd door skiërs in leefomgeving

Zeventig boskariboes die in de bergen van het Gaspésie National Park leven, vluchten bij het zien van skiërs onmiddellijk naar lager gelegen gebieden, waar ze gemakkelijk ten prooi vallen aan prairiewolven.

Zelfs als er slechts een kleine groep skiërs in hun buurt komen, raken de dieren al zo van streek dat ze zich dagenlang niet meer op bergtoppen durven te vertonen.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Quebec in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Gekrompen

Boskariboes worden met uitsterven bedreigd. De populatie in het Gaspésie National Park is in de afgelopen 30 jaar met 60 procent gekrompen, omdat het gebied ook een populair skioord is. De wetenschappers brachten het gedrag van de rendierenpopulatie in kaart door 43 boskariboes uit te rusten met een GPS-halsband. Ze volgden de dieren twee jaar lang met behulp van de computer.

Uit het onderzoek blijkt dat de dieren zich gemakkelijk laten verjagen door skiënde mensen. Als ze een klein groepje skiërs tegenkomen, mijden de boskariboes hun natuurlijke leefgebied op de hoogste bergtoppen gemiddeld vijf dagen. Ze verblijven dan in een gebied waarin ook prairiewolven leven. Deze natuurlijke vijanden ontlopen de rendieren normaal gesproken door op grote hoogte te blijven.

Advies

De wetenschappers adviseren het bestuur van Gaspésie National Park om skiën op de hoogste bergtoppen te verbieden, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Als zo'n verbod niet wordt ingesteld, zullen de boskariboes in het park volgens de onderzoekers binnen twee decennia uitsterven.