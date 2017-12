Doodgereden dier bij Duitse grens Overijssel was een wolf

Van meet af aan was "vrijwel zeker'' dat het om een wolf ging, maar onderzoek moest dat nog wel officieel onderbouwen. Het dier werd gevonden langs de provinciale weg tussen Kloosterhaar en Bergentheim en is vermoedelijk aangereden.

Een woordvoerder van het platform Wolven in Nederland bevestigt dat het aantal meldingen van wolven toeneemt. "Dit jaar zijn er al vier wolven gezien. De twee jaar hiervoor was dat steeds een wolf."

Volgens Wolven in Nederland zouden er zelfs al wolven in Nederland kunnen zitten. "Het is pas bekend wanneer wolven zich echt gevestigd hebben, als ze jongen krijgen. Tot die tijd kunnen wolven lang onopgemerkt ergens rondlopen. Maar voor zover wij weten, zijn er nu geen wolven in het land."

Vijf jaar

In de Duitse staat Nedersaksen leven in ieder geval veertien roedels. "Ik denk dat er binnen vijf jaar een wolvenroedel zich in Nederland heeft gevestigd. Als de jongen groot genoeg zijn, trekken ze weg bij de ouders en gaan ze een eigen roedel beginnen met eigen territorium", aldus de woordvoerder van Wolven in Nederland.

Nederland is voorbereid op de komst van wolven, maar volgens Wolven in Nederland zijn veel boeren er nog niet klaar voor. "Schapen kunnen goed worden beschermd tegen wolven door goede omheiningen te maken. Nu lopen veel schapen nog onbeschermd rond, dat kan niet als er wolven in Nederland zijn."